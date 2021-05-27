Исследование: Мошенники предпочитают звонить во вторник с 11 до 14:00

Мошенники предпочитают звонить во вторник с 11 до 14:00 Фото: REUTERS

Эксперты назвали время, когда мошенники активно звонят россиянам. Основная масса звонков приходится на вторник, с 11 до 14 часов дня.

Это связано с тем, что клиенты погружены в служебные задачи и хотят быстрее разобраться с отвлекающими факторами. Часто занятый служебными обязанностями человек не может переключиться на собеседника и понять, что общается вовсе не с представителем банка. Высока вероятность, что в спешке клиент сообщит нужные преступнику сведения.

Стоит отметить, что в 2020 году самым популярным днем была среда.

В 2021 году на понедельник, среду и четверг приходится чуть меньше звонков. А в пятницу и на выходных преступники стараются не беспокоить россиян, так как люди расслаблены и не хотят решать сторонние вопросы.

Например, в воскресенье число вызовов от злоумышленников в пять раз ниже среднего значения в будни. А число несанкционированных банковских операций сокращается вдвое.

По данным Сбербанка, ежедневно россияне получают порядка 100 тысяч мошеннических звонков. В 2020 году мошенники активизировались и суммарное число звонков достигло 15 миллионов, сообщает газета «Известия».

Чаще всего преступники используют телефонные номера, которые похожи на банковские. Свою жертву они вводят в заблуждение еще до начала разговора.

Подделать номер сегодня можно с помощью специальной программы, чем активно пользуются мошенники, сообщает телеканал "360".