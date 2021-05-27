Квартира Ди Каприо выставлена на продажу в Нью-Йорке за 8,5 миллиона долларов Фото: REUTERS

Квартира известного американского актера Леонардо Ди Каприо в Нью-Йорке выставлена на продажу за 8,5 миллиона долларов. Соответствующее объявление появилось несколько дней назад на портале компании по обслуживанию недвижимости BHS.

Большая квартира, площадь которой составляет свыше 340 квадратных метров, располагается в районе Гринвич-Виллидж в доме 1897 года постройки. В жилом помещении пять комнат, в том числе три спальни, и две полноформатных ванных комнаты, а также одна половина ванной. В общей сложности в квартире актера четыре больших окна, потолки высотой чуть больше трех метров.

Среди необычных достоинств объекта недвижимости, который раньше принадлежал Ди Каприо, названы ионизированный душ с витамином C для удаления остаточного хлора и укрепления здоровья кожи, полы из сибирского дуба с терморефлексотерапией, которая поддерживает осанку, антимикробное покрытие столов и дверей и воздуховодная ароматерапия. Кроме того, в квартире сделано освещение с учетом циркадных ритмов.

Квартира в объявлении названа «экологически чистой». Сам жилплощадь стоит 8,5 миллиона долларов, а ее содержание обойдется владельцу в 6 118 долларов. Ежемесячный налог на недвижимость составляет 4 581 доллар.