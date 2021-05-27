Роспотребнадзор: вакцинация от коронавируса может стать сезонной Фото: Олег УКЛАДОВ

Вакцины от коронавирусной инфекции, вероятнее всего, придется обновлять, и прививать ими население России каждый год. Достаточное количество информации по эффективности существующих вакцин против новых штаммов коронавируса будет к осени текущего года. Об этом в четверг, 27 мая, заявил глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По словам специалиста, вакцинация от коронавируса в России может стать сезонной.

- Весьма вероятна ситуация, что вакцины придется периодически обновлять, и иммунизироваться ежегодно, как это сейчас происходит с вакцинацией от гриппа. К осени мы должны накопить достаточное количество данных по эффективности нынешних препаратов против всех штаммов, - сказал эпидемиолог в интервью РИА Новости.

Камиль Хафизов отметил, что в настоящее время нет известных причин избегать вакцинации от коронавирусной инфекции, если только нет прямых противопоказаний по состоянию здоровья.

Как писал сайт Kp.ru, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию населения государства от коронавирусной инфекции нельзя.