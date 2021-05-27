Яровая назвала аморальным заявление президента Польши о России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-спикер российской Государственной думы Ирина Яровая назвала аморальным заявление польского президента Анджея Дуды, который назвал Россию «ненормальной страной-агрессором». Мнение российского парламентария по этому поводу передает в четверг, 27 мая, ее пресс-служба.

- Заявление президента Польши аморально прежде всего перед своим народом, в семьях которого фашизм оставил неизгладимый след. Этот народ был спасен народом СССР. Представления Анджея Дуды о норме сильно искажены с точки зрения общечеловеческой морали и исторической правды, - подчеркнула Ирина Яровая.

Как сообщал сайт Kp.ru, польский президент во время своего вчерашнего выступления в Тбилиси назвал Россию «ненормальной страной» и пообещал поднять вопрос отношений с российской стороной на площадках ОБСЕ и сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. Действия РФ глава Польши назвал «агрессивными и имперскими».