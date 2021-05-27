В Индии шесть человек погибли из-за циклона «Яас» Фото: REUTERS

По меньше мере десять миллионов человек оказались в зоне стихийного бедствия в восточных индийских штатах Одиша и Западная Бенгалия, на которые обрушился циклон «Яас». Шесть жителей страны погибли в результате циклона. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает телеканал India TV, ссылаясь на сообщение местных властей.

Три жителя страны за минувшие сутки погибли в штате Одиша, еще один - в Западной Бенгалии. В этом штате ранее бедствие привело к гибели двух людей.

В штате Одиша оказались затоплены из-за мощных ливней около 128 населенных пунктов. Кроме того, ветер пригнал воду в деревни из Бенгальского залива. Тысячи домов, в том числе здания школ, оказались повреждены или уничтожены. В Западной Бенгалии повреждения получили около 300 тысяч жилых зданий, разрушены 134 дамбы.

В столицах этих штатов мощные ливни вызвали подтопления дорог и улиц, а ветер повалил мачты линий электропередачи. Власти Индии в настоящее время продолжают выяснять объем ущерба и общее количество пострадавших и жертв стихийного бедствия.

По информации специалистов местного Метеорологического департамента, циклон «Яас» потерял силу к вечеру минувшей среды. Эксперты ожидают, что он окончательно ослабнет в ближайшие 12 часов.