Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире27 мая 2021 10:04

Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу

Глава украинской делегации отметил, что для проведения переговоров будет найдено другое место
Ксения АНУФРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу

Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу из-за ситуации вокруг Белоруссии. В четверг, 27 мая, он отметил, что для дальнейшего проведения переговоров будет найдено другое место.

- У нас не будет уже рейсов в Белоруссию, мы не сможем даже туда попасть. Учитывая данную ситуацию и диктаторское поведение, демонстрируемое властями Белоруссии, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения - минскую площадку. Будем искать новую площадку, - заявил он в эфире телеканала «Украина-24».

По словам Леонида Кравчука, Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, в первую очередь - к ОБСЕ.

Напомним, Украина прекратила авиационное сообщение с Белоруссией на фоне экстренной посадки самолета Ryanair в Минске с 26 мая.

Как сообщал сайт kp.ru, ситуация вокруг полетов в республики обострилась после инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair, который экстренно сел в белорусской столице 23 мая из-за сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось. После экстренной посадки самолета правоохранители Белоруссии задержали находившегося на борту создателя Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга», признанных в республике экстремистскими, Романа Протасевича.