Экипаж корабля «Амур» планирует завершить разгрузку 27 мая 2021 Фото: REUTERS

Экипаж российского торгового корабля «Амур» планирует за сегодняшний день завершить разгрузку, после чего подаст заявление на выход из японского порта. Момбэцу. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в российском генеральном консульстве в Саппоро.

- Капитан траулера сказал, что они намерены сегодня завершить разгрузку, после чего планируют подать заявление на выход из порта. Мы не обладаем подтвержденной информацией, когда именно заявление будет подано, но, по нашей оценке, это может произойти уже вечером четверга, - цитирует агентство ТАСС сообщение дипломатического представительства.

Напомним, утром 26 мая судно «Амур» столкнулось с японской рыболовецкой шхуной недалеко от порта Момбецу на Хоккайдо. Японское судно в результате инцидента перевернулось, трое рыбаков с него погибли. С российской стороны пострадавших нет. Причиной инцидента мог стать сильный туман.

Как сообщал сайт kp.ru, российский корабль не удерживается в японском порту, а его капитан в добровольном порядке сотрудничает с японским следствием.