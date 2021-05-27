Захарова заявила о защите прав задержанной в Минске россиянки Сапеги

РФ получила консульский доступ к Софии Сапеге. Фото: соцсети.

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о ходе ситуации с россиянкой Софией Сапегой, ранее задержанной в Белоруссии после экстренной посадки борта Ryanair.

"Мы делаем все для того, чтобы права российской гражданки были соблюдены", - сказала она в интервью "Эхо Москва".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия окажет всю необходимую консульскую и юридическую поддержку задержанной россиянке, которая могут обвинить в разжигании национальной розни в Белоруссии после выборов президента в 2020 году.

Напомним, что 23 мая в минском аэропорту экстренно сел борт ирландской авиакомпании Ryanair. После посадки самолета был задержан основатель запрещенного в республике Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и летевшая вместе с ним София Сапега. Позднее девушка призналась, что была редактором запрещенного канала, распространявшего личные данные сотрудников МВД Белоруссии. Ей грозит 12 лет лишения свободы за разжигание национальной розни.