В ФСБ заявили об остановке строительства Украиной «стены» на границе с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина практически остановила строительство «стены» на границе с Россией из-за нехватки денег. Об этом в четверг, 27 мая, сообщил первый заместитель директора российского ФСБ и глава Пограничной службы Владимир Кулишов.

Он отметил, что в 2020 году украинской стороной активных строительных работ не проводилось, что, вероятнее всего, связано с недостаточным финансированием данного проекта.

- Наши пограничники наблюдали за реализацией проекта «Европейский вал» с 2014 года. В прошлом году Украина почти перестала рыть ров, по всей видимости, из-за недостатка денег на это, - сказал Владимир Кулишов в интервью РИА Новости.

Украинский проект «Европейский вал» включал в себя «наращивание инженерно-технического прикрытия» российско-украинского участка границы, в том числе установку сигнализационных комплексов, заграждений и возведение опорных пунктов и огневых позиций для военной техники.

Накануне глава украинской Госпогранслужбы Сергей Дайнеко заявил, что на обустройство границы с РФ власти Украины уже потратили два миллиарда гривен.

О начале строительства такой государственной границе с Россией в 2015 году объявил Арсений Яценюк, занимавший на тот момент пост премьер-министра Украины. Проект назвали «Стена», чуть позже переименовав его в «Европейский вал». Несмотря на громкое название, это сооружение представляло собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы.