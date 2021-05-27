ЦБ допускает возвращение ВВП РФ к допандемическому уровню к середине 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме 27 мая, рассказала, когда ВВП РФ к вернется к допандемическому уровню.

"Мы ожидаем, что уже во второй половине этого года, может быть к середине года, российский ВВП вернется на допандемические уровни", - сказала она во время своего выступления.

В 2020 году Набиуллина говорила об отрицательном воздействии пандемии на динамику ВВП РФ. Тогда она отмечала, что основной «отрицательный эффект» придется на второй квартал 2020 года, а «третий по отношению ко второму кварталу будет уже лучше и будет плюсовым».

В 2019 году Банк России наблюдал положительную динамику ВВП. Тогда он составил - 1,3%. По словам Набиуллиной, показатель соответствовал прогнозам Минэкономразвития. На рост ВВП повлияло увеличение добавленной стоимости добывающих производств на 2,7%, а также обрабатывающих производств - на 1,6 %.