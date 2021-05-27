Латвийский депутат извинился перед хоккейной командой Белоруссии Фото: REUTERS

Депутат латвийского сейма Айгарс Бикше извинился за свои слова перед хоккеистами сборной Белоруссии. Ранее латвийский политик предложил «задержать» белорусских спортсменов на чемпионате мира по хоккею в Риге.

- Я приношу свои извинения тем спортсменам, которых оскорбило или смутило это предложение, а также их фанатам, которые, не зная демократических традиций и законов Латвии, восприняли мое предложение как угрозу сборной Белоруссии. По иронии судьбы, хоккеисты из Белоруссии в настоящее время находятся в гораздо более безопасном государстве, че то, в которое они отправятся после чемпионата, - написал Айгарс Бикше на своей странице в соцсети Facebook в четверг, 27 мая.

Напомним, в минувший вторник латвийский депутат предложил «взять в заложники» хоккейную команду Белорусии до тех пор, пока власти республики не отпустят «всех политических заключенных». Он также написал, что белорусские власти якобы выказывают равнодушие к правам человека и межднародным нормам.