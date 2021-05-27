Юрист объяснил, в какой ситуации можно лишиться ипотечной квартиры Фото: Иван МАКЕЕВ

Юрист Артем Баранов перечислил случаи, при которых можно лишиться ипотечной квартиры. Чаще всего такое происходит, если человек длительное время не вносит платежей по кредиту. Тогда банк на вполне законных основаниях может выселить жильца на улицу.

Если возникли финансовые трудности, не стоит скрываться от банка. Целесообразно обратиться в кредитное учреждение и объяснить ситуацию, попросить предоставить ипотечные каникулы или рассрочку на пару месяцев, пока не восстановится финансовое положение.

- Не можете платить по ипотеке - готовьтесь к принудительному изъятию банком помещения, — отметил юрист в беседе с NEWS.ru.

Обычно срок, через который банк решается на крайние меры, индивидуален. Все зависит от лояльности кредитного учреждения.

Через пару месяцев задержки вряд ли банк обратится в банк, должна накопиться существенная долговая масса, чтобы в кредитном учреждении направили ресурсы на судебные тяжбы.

Как правило на начальном этапе с должником попытаются уладить вопрос в досудебном порядке.