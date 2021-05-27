Опрос: Каждый пятый российский ребенок проведет лето дома

Каждый пятый российский ребенок проведет лето дома. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сервис Авито выяснил, чем планируют занять детей на каникулах российские родители. По данным опроса специалистов, всего порядка 21% российских детей останутся на лето в городе, и почти треть — 31% — отправятся на дачу или к бабушкам. Опрос проходил среди 10 000 россиян старше 18 лет.

73% родителей в прошлом году опасались отправлять детей в оздоровительные учреждения, а в этом году 27% твердо намерены приобрести путевки в различные летние лагеря. Уже в апреле спрос на детские лагеря на Авито Услугах вырос на 18%, а за год — почти в три раза, на 184%.

21% респондентов рассказали, что их чада окажутся предоставлены сами себе - будут сидеть дома или гулять во дворе. И только 3% оставят детей на няню и/или репетиторов.

Руководитель маркетинговых проектов Авито Услуг Иван Чулков рассказал, что многие родители за год перешли на удаленку, для их детей этим летом практически ничего не изменится — они останутся дома с родителями.

- Однако соотношение тех, кто готов отправить детей на отдых, и тех, кто выбирает каникулы дома или на даче, меняется от региона к региону - например, в Северо-Кавказском федеральном округе самый большой процент родителей, которые планируют оставлять детей дома с бабушкой (37%) или отпускать на самостоятельные прогулки (28%). А вот загородные лагеря популярнее всего в Приволжском и Уральском федеральных округах (по 12%), - сказал специалист.

По данным опроса выяснилось, что активно стараются занимать свои чад различными “развивашками” семьи, в которых двое детей в возрасте от 3 до 6 лет — они чаще выбирают загородные (13%), городские (9%), а также спортивные (10%) лагеря или нанимают репетиторов (4%). А вот родители с одним ребенком в семье больше рассчитывают на свои силы или детский сад (29%). Родители школьников полагаются на загородный отдых (16%), городские и спортивные лагеря (10% - 12%), а также нанимают репетиторов и тренеров (4%).

Семьи с тремя детьми планируют оставлять их под присмотром бабушек или других родственников (37%). Некоторые многодетные родители готовы отправить детей в загородный лагерь (18%).