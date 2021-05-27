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Общество27 мая 2021 11:35

Россияне готовы отказаться от отпусков за зарплату выше 400 тысяч рублей

Жители России назвали сумму, ради которой готовы трудиться без отдыха
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Россияне рассказали, за какую зарплату отказались бы от отпуска

Россияне рассказали, за какую зарплату отказались бы от отпуска

Фото: Олег ЗОЛОТО

Аналитики выяснили, за какую ежемесячную зарплату россияне были бы готовы отказаться от ежегодных отпусков. В среднем, оказалось, что на такие жертвы жители России готовы пойти, только если доход будет превышать 400 тысяч рублей.

По данным аналитиков сервиса «Работа.ру», жители Москвы готовы отказаться от отпусков при зарплате в среднем от 405,1 тысячи рублей в месяц. У жителей Санкт-Петербурга запросы еще выше, здесь работники хотели бы получать 418,3 тысячи в месяц, пишет RT.

В среднем по России, жители страны готовы работать без отдыха, если им будут платить 413,6 тысячи рублей каждый месяц, передает ФАН.

Напомним, ранее специалисты выяснили, сколько россиян откладывают деньги с зарплаты и на что они копят. Оказалось, что сбережения делают только 35% опрошенных, при этом большая часть из них откладывает примерно 10% от дохода, передает Москва 24.