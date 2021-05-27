Еще один рейс Аir France из Парижа в Москву в обход Белоруссии отменен Фото: REUTERS

Еще один рейс авиационной компании Аir France из Парижа в российскую столице, который должен был быть совершен в четверг, 27 мая, по маршруту в обход Белоруссии, отменен. Об этом следует из информации на онлайн-табло «Шереметьево».

Ранее прилет рейса AF1154 ожидался в 15:00 по московскому времени в терминал D столичного аэропорта, однако на табло этот рейс теперь значится как отмененный.

Как сообщал сайт Kp.ru, вчера, 26 мая, примерно в одно и то же время оказались отменены сразу два международных рейса: из Белоруссии в Испанию и из Франции в Россию. В том числе был отменен рейс AF1154 из Парижа в Москву, который должен был прибыть в Шереметьво. В самой авиакомпании Air France сообщили, что отменили рейс из французской столицы в Москве после того, как российская сторона отказалась одобрить план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.

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