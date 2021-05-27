Бастрыкин: половина поручений по безопасности школ с 2018 года так и не была выполнена Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Половина поручений по безопасности школ, которые давались СК России после трагедии в Керчи в 2018 году, так и не была выполнена. Об этом сообщил председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин в четверг, 27 мая, во время военно-научной конференции в Москве.

Тема снова привлекла повышенное общественное внимание после недавнего массового убийства в гимназии в Казани.

Глава СК отметил, что после трагедии в Керчи власти долго разбирались и вносили свои предложения по исключению условий, которые способствовали бы подобным преступлениям в России.

- Сегодня мы вернулись к этим поручениям со стороны руководства, правительства государства. Докладываю, что 50 процентов из всех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охраны учебных учреждений и заканчивая воспитательной работой, не исполнены. Вот такой результат, - констатировал Александр Бастрыкин.

Председатель российского Следственного комитета раскритиковал работу Минпросвещения и Минобрнауки, которые в качестве профильных ведомств недостаточно активно занимаются воспитанием молодого поколения.