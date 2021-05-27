МИД Германии считает встречу Путина и Байдена "очень важной" для вопросов разоружения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас по прибытии на встречу с европейскими коллегами в Лиссабоне заявил, что будущая встреча президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена важна для решения ряда международных вопросов.

"Мы хотим диалога [c РФ]. Для этого встреча президентов Путина и Байдена очень важна. Есть важные вопросы - разоружение, интеграция России в усилия по борьбе с изменением климата. Тем достаточно, в том числе конфликтных", - сказал он.

Напомним, что встреча президента России и американского лидера Джо Байдена запланирована на 16 июня. Она пройдет в Женеве. Где именно состоится встреча пока не сказано.

Ранее Путин отметил важность встречи с Байденом. Он заявил, что Швейцария подходящее место, так как держит нейтральную позицию относительно непростых взаимоотношений между США и Россией в последнее время.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал журналистов не ждать слишком многого от первой встречи лидеров.