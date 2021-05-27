В России 27 мая 2021 выявлено 9 039 случаев заражения коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявили 9 039 новых случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние сутки в России выявили 9 039 новых случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах из 85. Из зараженных 1 293 человека, или 14,3%, не имели клинических проявлений болезни.

От COVID-19 за сутки скончались 402 человека, полностью выздоровели от болезни 9 759 пациентов, передает оперативный штаб.

С начала пандемии в стране коронавирусом заразились 5 035 207 человек, из которых 4 651 849 выздоровели. За весь период от COVID-19 скончались 120 002 пациента.

Массовая вакцинация в РФ началась в декабре прошлого года. Прививка выполняется препаратом "Спутник V". Всего в России разработаны и зарегистрированы три препарата для профилактики коронавирусной инфекции: «Спутник V», созданный в Институте имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона», разработанный новосибирским центром «Вектор» и «КовиВак», разработанный центром им. Чумакова.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Тверской области Александр Раздорский рассказал kp.ru, как работают российские вакцины от коронавируса «Спутник-V», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак».