МИД Германии: ЕС ясно показал, что готов к диалогу с Россией по теме Белоруссии

Маас в своем заявлении отметил, что не исключает новых санкций против Белоруссии в будущем. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД ФРГ Хайко Маас по прибытии на встречу с европейскими коллегами в Лиссабоне заявил, что ЕС должен поддерживать контакт с Россией по теме Белоруссии.

"Было бы важно, разумеется, и с Россией говорить по этой теме", - сказал он.

При этом Маас в своем заявлении отметил, что не исключает новых санкций против Белоруссии в будущем.

По его словам, Евросоюз оценит, будут ли иметь последствия уже принятые и согласованные пакеты мер. "Если нет, то нужно исходить из того, что это будет лишь началом большой и продолжительной санкционной спирали", - отметил глава МИД ФРГ.

Напомним, ранее многие страны ЕС неоднозначно отреагировали на ситуацию с самолетом Ryanair. Так, Брюссель пригрозил республике новыми санкциями и закрытием воздушных ворот. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что информация о минировании борта была получена от Швейцарии. В Женеве опровергли заявление белорусского лидера.