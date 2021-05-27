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Общество27 мая 2021 12:23

СК РФ: мошенники стали обманывать пожилых россиян в несколько раз чаще

Такие преступники стали особенно активны спустя полгода после начала пандемии
Абдулла ШАКИРОВ
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Мошенники стали особенно активны спустя полгода после начала пандемии

Мошенники стали особенно активны спустя полгода после начала пандемии

Фото: Иван ВИСЛОВ

В период пандемии коронавируса случаи мошенничества в отношении пожилых россиян увеличились на сотни процентов, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин во время военно-научной конференции в Москве.

По словам руководителя ведомства, активность преступников с распространением COVID-19 немного упала, однако через полгода «навалились новые формы – мошенничество». Больше всего от действий злоумышленников пострадали старики.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе в Москве накрыли мошеннический кол-центр, обманывавший пенсионеров.

Ранее телефонные мошенники выманили у 54-летней женщины 400 миллионов рублей, эта сумма стала рекордной по объему украденных средств у одного человека в нашей стране.

Как писал сайт kp.ru, банковские мошенники в последние годы стали более активны. Как показало исследование Tinkoff Data, с подобными «специалистами» сталкивались девять из десяти россиян. То есть, преступники успели обзвонить 90% населения страны.