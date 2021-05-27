Медведчук выиграл суд у советника главы МВД Украины. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук выиграл суд у советника главы министерства внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка относительно защиты чести и достоинства. Об этом в четверг, 27 мая, сообщается на официальном сайте партии.

- Суд в Киеве признал недостоверными и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Виктора Медведчука сведения, которые были распространены Зоряном Шкиряком в 2016 году. Речь идет о ложной информации следующего содержания: «Он (Медведчук) активный представитель государства-агрессора и рупор российских террористов..», «государственного изменника и агента российских спецслужб в Украине ... Медведчука!», - говорится в сообщении.

Суд признал эту информацию ложной и обязал советника министра внутренних дел Украины опровергнуть распространенные им недостоверные сведения в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу.

В пользу Виктора Медведчука с Зоряна Шкиряка также должны взыскать судебный сбор на сумму около 80 долларов.

Как сообщал сайт kp.ru, 13 мая, суд поместил депутата украинской Верховной рады Виктора Медведчука под домашний арест по делу о государственной измене. Сам депутат назвал все обвинения в свой адрес со стороны Службы безопасности Украины «политической расправой».