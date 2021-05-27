Рособрнадзор: в каждом пункте ЕГЭ организуют полицейский пост Фото: Олег ЗОЛОТО

В каждом пункте проведения единого государственного экзамена в текущем 2021 году будет организован пост министерства внутренних дел для обеспечения безопасности участников экзаменов. Об этом в четверг, 27 мая, заявила руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

- Есть поручение российского президента, и, в соответствии с данным поручениям, полицейские посты будут в каждом пункте сдачи ЕГЭ. В рамках своих полномочий они обеспечат присутствие в районе пунктов проведения экзаменов специальных групп сотрудников правоохранительных органов, которые будут следить за безопасностью проведения экзамена, - отметил он во время пресс-конференции.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее представители Рособрнадзора сообщили, что выпускники российских школ перед сдачей единого государственного экзамена в этом году не обязаны проходить предварительное тестирование на наличие коронавируса или прививаться от инфекции.