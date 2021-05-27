Губернатор Ленинградской области Дрозденко обратился к Мишустину с предложением продлить льготную ипотеку

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина продлить действие программы «Льготная ипотека». Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.​

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к председателю Правительства России Михаилу Мишустину с предложением продлить действие программы «Льготная ипотека». По мнению руководителя региона, программу можно было бы сохранить еще на два с половиной года – до 2023 года.

В письме, которое Александр Дрозденко направил премьер-министру, губернатор отмечает: программа льготной ипотеки стала благоприятной для развития жилищного строительства. Она позволила повысить темпы ввода жилья в эксплуатацию и достичь объемов, необходимых для удовлетворения спроса на рынке. В результате тысячи граждан в Ленинградской области смогли купить новые квартиры и улучшить свои жилищные условия.

План по сдаче в эксплуатацию нового жилья в регионе в 2020 году был выполнен на 121%. С момента старта программы «Льготная ипотека» ленинградцы получили около 7 тысяч кредитов на общую сумму в 21 миллиард рублей, сообщает пресс-служба администрации региона. По итогам 2020 года Ленинградская область стала лидером жилищного строительства, возглавив Топ-10 российских регионов по вводу квадратных метров жилья на человека.

Предполагается, что действие «Льготной ипотеки» завершится 1 июля 2021 года. Однако премьер-министр Михаил Мишустин уже заявил о том, что правительство может рассмотреть вопрос о ее продлении.

Антикризисная программа была введена во время пандемии. Правительство РФ утвердило ее в конце апреля 2021 года для того, чтобы поддержать россиян, желающих улучшить свои жилищные условия. Программа также призвана помочь строительной отрасли, столкнувшейся с кризисом из-за падающего спроса на жилье и оттоком средств населения во время пандемии коронавируса.

«Льготная ипотека» предоставляет возможность заемщикам оформить кредит на квартиры в новостройках под 6,5% годовых. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам компенсирует государство. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 миллионов рублей - в других регионах России. Изначально программу собирались завершить 1 ноября 2020 года, но позже правительство РФ продлило ее действие до 1 июля 2021 года.