Бастрыкин о школе в Казани: Охраны не было, хотя договор существовал

Бастрыкин отметил, что директор гимназии не ответила на вопрос о том, почему не было охраны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава СК РФ Александр Бастрыкин в ходе военно-научной конференции в Москве рассказал о ходе расследования дела с охраной казанской гимназии, где в начале мая произошло массовое убийство.

На мероприятии руководитель Следственного Комитета пересказал свой разговор с директором гимназии №175.

"Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: "Почему не охраняли школу?" - "Родители были против" - "Почему?". Молчит. А я-то знаю, почему - родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал", - сказал он.

Напомним, что 11 мая бывший ученик устроил массовый расстрел в гимназии №175. 19-летний Ильназ Галявиев убил девятерых человек, их которых семь детей и два учителя школы, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, ему грозит пожизненное заключение. На допросе он заявил следователям, что является "богом" и пришел в школу, чтобы "уничтожить биомусор".