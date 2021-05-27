Общественный деятель Курдесов предложил обязать водителей электросамокатов носить средства защиты

В России предложили обязать водителей электросамокатов носить шлем и защиту Фото: Олег ЗОЛОТО

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил обязать водителей электросамокатов надевать шлемы и другую защитную экипировку. Соответствующий документ он направил на имя главы Минтранса Виталия Савельева.

«Прошу вас рассмотреть возможность регламентировать требования безопасности к эксплуатации электросамокатов, а именно обязать владельцев данных транспортных средств использовать защитные шлемы и амуницию (налокотники, наколенники) во время езды», — цитирует текст обращения RT.

Общественный деятель отметил, что в последние годы этот вид транспорта стал особенно популярен у россиян. При этом отсутствие четких требований к безопасности и эксплуатации вызывает опасения или негативную реакцию как у пешеходов, так и у автомобилистов.

Напомним, на прошлой неделе председатель Московской городской думы Алексей Шапошников предложил ввести единое ограничение скорости для электросамокатов в столичных парках, чтобы обезопасить как самих водителей, так и тех, кто просто пришел отдохнуть на природе, передает телеканал «360».