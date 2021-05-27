ЕС просит Россию отменить решение о признании нежелательными трех немецких НПО

Брюссель не согласился с доводами Генпрокуратуры об угрозе организаций безопасности России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз призвал Россию пересмотреть свое решение о признании нежелательными трех неправительственных организаций (НПО) Германии – Forum Russischsprachiger Europaer e. V., Zentrum für die Liberale Moderne GmbH и Deutsch-Russischer Austausch e. V.

Брюссель отверг решение Генеральной прокуратуры России, которая накануне включила вышеуказанные организации в список нежелательных. «Мы призываем российские власти отменить это решение и внести свой вклад в развитие контактов между людьми на благо как России, так и Евросоюза», – передает ТАСС сообщение внешнеполитической службы ЕС.

Как писал сайт kp.ru, в среду Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Forum Russischsprachiger Europaer e.V. («Форум русскоязычных европейцев», «ФРЕ»), Zentrum für die Liberale Moderne GmbH («Центр либеральной современности», «ЦЛС») и Deutsch-Russischer Austausch e.V. («Немецко-русский обмен», «НРО»). В ведомстве заявили, что организации угрожают безопасности России.

В 2019 году Генеральная прокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории нашей страны деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев»). НПО является канадским.