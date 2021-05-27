Кремль назвал темы встречи Путина и Лукашенко в Сочи 28 мая 2021

Встреча Путина и Лукашенко состоится в Сочи 28 мая 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин обсудит с президентом Белоруссии Александром Лукашенко актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей и совместные проекты двух государств.

"28 мая в Сочи пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. На повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства", - сказано в сообщении пресс-службы президента РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что заявлений для прессы по итогам встречи президентов Белоруссии и России не планируется. Кроме того, представитель Кремля не исключил, что Лукашенко и Путин затронут тему рефинансирования внешних долгов.

Встреча президентов запланирована на пятницу, 28 мая. Она состоится в Сочи.