Исполнительный директор Андрей Пивоваров заявила о самоликвидации. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Признанная нежелательной на территории России неправительственная организация «Открытая Россия»* заявила о самоликвидации. Об этом в четверг, 27 мая, сообщил ее исполнительный директор Андрей Пивоваров на своей странице в Facebook.

Он отметил, что организация полностью прекращает свою деятельность, в том числе закрывает все свои отделения в российских регионах.

- Все члены «Открытой России»* исключены из организации, а их членство аннулировано во избежание возможного преследования. Совет организации только что проголосовал за данное решение, - сообщил глава движения.

Напомним, что «Открытая Россия»* была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского. В 2017 году Генеральная прокуратура России признала организацию нежелательной, отметив, что ее деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию ситуации в стране.

* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ