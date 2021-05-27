Политолог отреагировал на слова польского президента о «ненормальности» России Фото: REUTERS

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о "ненормальности" России.

Слова президента вызвали возмущение у политиков по всему миру. В России же данное заявление назвали аморальным.

Андрей Кошкин отметил, что поляки всегда будут занимать самую жёсткую позицию по отношению к России. Варшава пытается выслужиться перед Вашингтоном.

- Все стремятся задеть Россию и выступить с пустыми обвинениями, будто это какой-то спорт! – рассуждает политолог.

В заявлении Дуды он видит не только попытки выслужиться перед США, но и привлечь внимание к своей стране.

- Безосновательно обвиняя Россию, потому что хотели, чтобы фокус внимания Североатлантического альянса был сдвинут на восточный фланг и центром стала бы Польша, - отметил Кошкин в беседе с Life.ru.

Эксперт уверен, что поляки всегда будут занимать жесткую позицию по отношению к России.

Ранее Анджей Дуда во время выступления в Грузии заявил, что поднимет вопрос об отношениях с Москвой на ГА ООН. Лидер Польши заявил, что действия России «агрессивные и имперские», которые якобы «отбирают у людей нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, к военным положениям и гибели людей».