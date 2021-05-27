ООН заявила об отсутствии данных о военном использовании обстрелянных Израилем зданий в Газе Фото: REUTERS

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет заявила об отсутствии у организации свидетельств использования гражданских зданий в Газе, которые подверглись обстрелам со стороны Израиля, в военных целях. Об этом она заявила в четверг, 27 мая, в ходе специальной сессии Совета ООН по правам человека, посвященной данному конфликту.

- Несмотря на том, что Израиль принял некоторые предосторожности, например, ввел предварительное предупреждение в некоторых случаях об атаках, удары в густонаселенных районах привели к огромному числу жертв и пострадавших. Если будет установлено, что эти удары были неизбирательными и непропорциональными, то данные атаки могут расцениваться как военные преступления, - предупредила Мишель Бачелет.

Вместе с тем верховный комиссар ООН отметила, что размещение военных средств в густонаселенных районах также является нарушением гуманитарного права.

По информации ООН, из-за ударов израильской стороны по сектору Газа погибли 242 палестинца, включая 63 детей, тысячи местных жителей получили ранения.

Как сообщал сайт Kp.ru, по данные российского посольства в Палестине, по меньшей мере 70 россиян были эвакуированы из сектора Газа.