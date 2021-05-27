Депутат Смолкин предложил дать выпускникам выбор между ЕГЭ или классическим экзаменом

В Госдуме предложили давать выбор выпускникам между ЕГЭ и ГВЭ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуме предложили дать выпускникам школы выбор сдавать ЕГЭ или классический экзамен. Соответствующий законопроект намерен внести первый зампред Комитета по образованию и науке Олег Смолин.

«Мы предлагаем право выбора для выпускника и для абитуриента между единым госэкзаменом и классическим экзаменом, который сейчас называется ГВЭ. Я думаю, что [буду вносить проект] уже осенью, если попаду, в составе новой Государственной Думы», — цитирует Смолина Газета.ru.

Эксперты в сфере образования положительно отнеслись к такой инициативе. При этом заслуженный профессор НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отметила, что выбор, к примеру, ГВЭ не должен ограничивать ученика сдавать и ЕГЭ тоже, в более позднее время.

«Это возможный вариант, просто надо понимать серьезность этого выбора для ребят. Нельзя закрыть потом возможности сдачи, чтобы школьник, выбрав ГВЭ, себе навсегда или надолго закрыл возможность поступить потом в университет и продолжить образование», — отметила эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минобрнауки рассматривают вопрос использования QR-кодов в документах об образовании и квалификации. Это позволило бы работодателям получить доступ к портфолио соискателя, передает «Свободная пресса».