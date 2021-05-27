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Политика27 мая 2021 13:09

Москва считает неприемлемыми высказывания президента Польши, назвавшего РФ "ненормальной страной"

Ранее Анджей Дуда также назвал Россию "страной-агрессором"
Анастасия РЫШКОВА
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Москва считает неприемлемыми высказывания президента Польши, назвавшего РФ "ненормальной страной".

Москва считает неприемлемыми высказывания президента Польши, назвавшего РФ "ненормальной страной".

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва считает неприемлемыми высказывания президента Польши, назвавшего РФ "ненормальной страной".

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда, выступая в Тбилиси 26 мая, назвал Россию «ненормальной страной» и пообещал поднять вопрос отношений с Москвой на площадках ОБСЕ и сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. Он также назвал Россию "страной-агрессором".