Нина Шацкая и Леонид Филатов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве прощаются с актрисой Ниной Шацкой. 27 мая в 11 часов утра родные и близкие пришли в ритуальный зал ЦКБ Управления делами Президента РФ на улице Маршала Тимошенко. Отсюда в последний путь проводят вдову Леонида Филатова.

Нина Шацкая мечтала покоиться рядом с мужем, по которому тосковала после его смерти. Могила Филатова находится на Ваганьковском кладбище и погребение рядом с актером обошлось бы родственникам в 500 тысяч рублей.

Таких денег у семьи не оказалось, поэтому погребение совершат на Троекуровском кладбище. Рядом с ее могилой покоятся дрессировщик Михаил Багдасаров, актер Владимир Качан, сообщает Пятый канал.

На панихиду пришло много людей. Шацкую уважали и ценили, как профессионала. Для многих ее смерть стала неожиданностью.

Актриса скончалась от коронавируса. Она заболела вместе с сыном, мужчина смог восстановиться, а вот актриса не перенесла болезнью.

Сноха Шацкой Алла Золотухина рассказала, что изначально умершая жаловалась только на слабость и поэтому отказалась от госпитализации. А когда состояние ухудшилось, то вызвала скорую помощь.

Врачи доставили ее в госпиталь, где актриса провела 12 дней. Но спасти ее не удалось.