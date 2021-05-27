Зидан покинул пост главного тренера мадридского "Реала"

Зидан ушел с поста главного тренера "Реала". Фото: REUTERS

Мадридский "Реал" официально объявил о том, что с поста главного тренера уходит француз Зинедин Зидан. Он второй раз в своей жизни покидает "королевский" клуб.

- Зиднедин Зидан решил закончить свой нынешний этап работы в "Реале" в качестве тренера нашего клуба. Зидан - один из величайших людей в истории "Реала", его легенда. Он знает, что "Реал Мадрид" был и всегда будет его домом, - говорится в официальном заявлении клуба.

Зидан впервые возглавил "Реал" в сезоне 2015/16. И трижды выиграл с командой Лигу Чемпионов. В 2018 году он ушел из команды. Но в начале 2019 года вернулся в клуб.

В минувшему сезоне "Реал" под началом Зидана стал вторым в чемпионате Испании. В Кубке Испании команда вылетела на ранней стадии 1/32 финала. В Лиге Чемпионов "Реал" дошел до полуфинала, проиграв по сумме двух встреч английскому "Челси". Финал ЛЧ, отметим, пройдет 29 мая - "Челси" сыграет против "Манчестер Сити".