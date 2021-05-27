Песков не считает решение о самоликвидации «Открытой России»* зачисткой политического поля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самоликвидация признанной нежелательной на территории России неправительственной организации «Открытая Россия»* не является свидетельством зачистки политического поля в государстве. Об этом в четверг, 27 мая, в ходе беседы с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- У нас в стране богатое и многогранное политическое поле. Уход чего-то или прекращение деятельности какой-либо организации не означает зачистку политического поля, - подчеркнул пресс-секретарь президента России на просьбу прокомментировать заявление исполнительного директора движения Андрея Пивоварова.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня Андрей Пивоваров на своей странице в социальной сети Facebook заявил о самоликвидации «Открытой России»*, закрытии всех отделений данной организации в регионах государства, а также исключении всех членов из организации и аннулировании их членства «во избежание возможного преследования».

* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ