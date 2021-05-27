Песков: РФ будет делать все необходимое для защиты задержанной в Минске россиянки Сапеги

РФ будет делать все необходимое для защиты задержанной в Минске россиянки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет делать все необходимое для защиты задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги.

Ранее представитель Кремля уже отмечал, что девушка получит всю необходимую консульскую и юридическую поддержу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что россиянке будет оказана помощь.

Напомним, что россиянка София Сапега была задержана 23 мая после экстренной посадки борта ирландской авиакомпании Ryanair. В последствии она призналась, что была редактором запрещенного в Белоруссии Телеграм-канала, распространявшего личные данные сотрудников внутренних дел республики.