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Политика27 мая 2021 13:18

Песков: У США мало времени на пересмотр решения по ДОН

Путин и Байден могут затронуть тему соглашения на предстоящей встрече
Ксения АНУФРИЕВА
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Песков: У США мало времени на пересмотр решения по ДОН

Песков: У США мало времени на пересмотр решения по ДОН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У Соединенных Штатов осталось мало времени, чтобы пересмотреть свое решение об отказе участвовать в Договоре по открытому небу. Об этом в четверг, 27 мая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что данная тема может затрагиваться в ходе предстоящей встречи Путина и Байдена.

- Время сокращается, как шагреневая кожа, мы выполняем процедуры, они уже совсем скоро будут завершены. Времени осталось очень мало, чтобы Вашингтон мог пересмотреть свое ранее принятое решение, - сказал Дмитрий Песков.

Напомним, что российский Совет Федерации намерен рассмотреть закон о денонсации ДОН в ходе заседания 2 июня текущего года, после чего закон идет на подпись президенту страны.

Как сообщал сайт kp.ru, год назад Соединенные Штаты решили запустить процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение российское министерство иностранных дел также объявило о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Владимир Путин внес соответствующий проект закона о денонсации соглашения в Государственную думу.