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Политика27 мая 2021 13:48

Песков назвал слова Лукашенко про «извинения» Путина фигурой речи

Представитель Кремля отметил, что ремарку российский лидер сделал по собственной инициативе
Ксения АНУФРИЕВА
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Песков назвал «извинения» Путина перед Лукашенко фигурой речи

Песков назвал «извинения» Путина перед Лукашенко фигурой речи

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил слова главы Белоруссии Александра Лукашенко об «извинениях» российского лидера Владимира Путина. Он назвал их фигурой речи и дипломатической корректностью. Об этом пресс-секретарь главы государства сообщил в четверг, 27 мая, в ходе беседы с журналистами.

- Это политдипломатическая корректность. В международной практике не совсем принято обсуждение третьих стран и их лидеров, поэтому прозвучавшие в разговоре с Лукашенко слова президента являются скорее фигурой речи. Не стоит воспринимать их как непосредственные извинения, - объяснил Дмитрий Песков, комментируя слова Лукашенко о том, что Владимир Путин «извинился» перед ним за то, что обсуждал Белоруссию с президентом США Джозефом Байденом.

По словам Пескова, такую ремарку в разговоре с Лукашенко Путин сделал по собственной инициативе.

Напомним, вчера Александр Лукашенко рассказал, что после телефонного разговора Байдена и Путина, президент России позвонил ему и "попросил прощения за то, что без разрешения обсуждал Беларусь".