Кремль оценил сообщения о возможности встречи Путина и Байдена в женевском отеле InterContinental Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что встреча российского президента Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена может пройти в женевском отеле InterContinental. В четверг, 27 мая, пресс-секретарь главы России подчеркнул, что место встречи президентов пока что не определено.

- Эта встреча может пройти в любом отеле и в любом другом здании. Пока что я не могу подтвердить, потому что пока не было никаких договоренностей со стороны Соединенных Штатов на этот счет. Так можно перечислять все гостиницы, отели и другие здания в Женеве, - отметил Дмитрий Песков.

Как сообщал сайт kp.ru, саммит российского президента Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена состоится в Женеве 16 июня текущего 2021 года. Главы двух стран должны обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений.