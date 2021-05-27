МИД Австрии: ЕС не желает отдавать Белоруссию в руки РФ

ЕС не желает отдавать Белоруссию в руки РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что ЕС не хочет отдавать Белоруссию в руки России.

"То, чего мы стратегически не хотим в вопросе Белоруссии, так это отдать ее в руки России. В прошлые годы удавалось удерживать страну в ситуации "или-или", - сказал Шалленберг журналистам перед неформальной встречей глав МИД ЕС в Порту, 27 мая.

Он отметил, что ЕС хочет "слышать Белоруссию" и сделать ее ближе, а не оттолкнуть.

"Это стратегический вызов, перед которым мы стоим. Но в текущей ситуации я считаю верным и соразмерным как ограничение воздушного сообщения, так и дальнейшие санкции", - добавил министр.

По словам главы МИД Австрии, 23 мая было совершено фактически "воздушное пиратство", что показывает величину "страха" президента Александра Лукашенко "перед собственными гражданами".

Напомним, что 23 мая борт Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

Этим рейсом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии незаконным. Ему может грозить вплоть до 15 лет тюрьмы. Лидеры ЕС приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета пришло из Швейцарии. Однако Женева заявила, что не сообщала о факте минирования борта.