«Сбер» представил прототип беспилотного электромобиля

Новинка получит название ФЛИП Пресс-служба "Сбера"

Компания SberAutoTech, входящая в экосистему «Сбера», презентовала прототип беспилотного электромобиля, получившего название ФЛИП.

Разработка представляет собой максимально автономный электрический транспорт с применением IT-новинок, которые обеспечат быстрое и комфортное перемещение пассажиров, говорится в пресс-релизе на сайте «Сбера».

Электрическая платформа ФЛИПа разработана SberAutoTech. Двигатель электромобиля питается от модулей сменных батареек. Как отмечают в компании, при создании ФЛИПа разработчики впервые использовали нестандартную компоновку элементов питания, благодаря которой все модули можно заменить в течение пяти минут. Такое решение позволяет забыть об ограничениях для электротранспорта – длительной зарядке батарей и их высокой цене, определяемой большой емкостью, подчеркивают в SberAutoTech. Также компоновка батареек предусматривает использование в качестве топлива таких источников, как газ и водород.

В компании считают, что благодаря ФЛИПам в перспективе можно рассчитывать на снижение количества автомобилей, работающих на традиционном топливе. Кроме того, платформа электромобиля позволяет размещать на ней грузовой или комбинированный кузов. Параметры ФЛИПа аналогичны стандартному легковому автомобилю – 3,62 м на 1,95 м, но за счет отсутствия лишних конструкций пространства в салоне электромобиля больше не 40%. Как утверждают в SberAutoTech, в нем свободно могут разместиться шесть человек.

ФЛИП будет доступен в качестве пассажирского средства передвижения через мобильное приложение. В нем заложены такие функции, как биометрическая персонализация и виртуальный ассистент «Салют». Кроме того, пассажиры смогут выбрать часто используемые маршруты навигации, установить в салоне нужную температуру, слушать любимую музыку или смотреть видео.

Беспилотник будет иметь набор лидаров, радаров и камер, при помощи которых будет получать информацию об окружающих объектах, предметах, пешеходах и препятствиях. Благодаря интеграции с технологиями V2V и V2X ФЛИПы смогут передавать информацию друг другу. Пока SberAutoTech тестирует новинку на закрытых территориях, широкой публике беспилотник представят на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 2-5 июня.