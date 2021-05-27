Мишустин предложил штрафовать за необоснованный сбор персональных данных

Штрафы за необоснованный сбор ПД позволят исключить мошеннические действия при покупке товаров, считает премьер Фото: REUTERS

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил ввести штрафы за необоснованных сбор персональных данных (ПД) при покупке товаров и услуг.

Российским правительством уже разработаны изменения в закон о защите прав потребителей. Штрафы за необоснованный сбор ПД позволят исключить мошеннические действия при приобретении россиянами каких-либо товаров, сказал Мишустин на заседании кабинета министров.

Как подчеркнул глава правительства, граждан часто вынуждают передавать о себе избыточную информацию даже тогда, когда закон этого не предусматривает. «Под разными предлогами у граждан собирают номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений и другие персональные сведения», – отметил премьер.

Как писал сайт kp.ru, с 1 марта 2021 года в России вступил в силу закон о запрете распространения персональных данных.

Напомним, ранее Facebook запросил разрешение на сбор данных пользователей, чтобы «оставаться бесплатным».