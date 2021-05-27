Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 мая 2021 14:09

Мишустин предложил штрафовать за необоснованный сбор персональных данных

Правительство уже подготовило изменения в закон о защите прав потребителей
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Штрафы за необоснованный сбор ПД позволят исключить мошеннические действия при покупке товаров, считает премьер

Штрафы за необоснованный сбор ПД позволят исключить мошеннические действия при покупке товаров, считает премьер

Фото: REUTERS

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил ввести штрафы за необоснованных сбор персональных данных (ПД) при покупке товаров и услуг.

Российским правительством уже разработаны изменения в закон о защите прав потребителей. Штрафы за необоснованный сбор ПД позволят исключить мошеннические действия при приобретении россиянами каких-либо товаров, сказал Мишустин на заседании кабинета министров.

Как подчеркнул глава правительства, граждан часто вынуждают передавать о себе избыточную информацию даже тогда, когда закон этого не предусматривает. «Под разными предлогами у граждан собирают номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений и другие персональные сведения», – отметил премьер.

Как писал сайт kp.ru, с 1 марта 2021 года в России вступил в силу закон о запрете распространения персональных данных.

Напомним, ранее Facebook запросил разрешение на сбор данных пользователей, чтобы «оставаться бесплатным».