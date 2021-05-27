Санкции ЕС против Белоруссии могут коснуться экспорта удобрений и транзита российского газа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел 27 стран ЕС обсудят в четверг, 27 мая, в Португалии в ходе неформального заседания Совета ЕС, как реализовать экономические и секторальные санкции против Белоруссии из-за инцидента с посадкой борта ирландской компании в Минске 23 мая.

"Мы обсудим, как реализовать решение Евросовета по введению экономических и секторальных санкций против Белоруссии", - сказал он.

Что касается индивидуальных ограничений, то, по словам главы евродипломатии, техническая работа над составлением нового списка санкций очень продвинулась.

Боррель отметил, что в четверг решение не будут принято.

"Это неформальный Совет ЕС - не будет решений", - сказал он.

Напомним, что в 24 мая саммит ЕС постановил ввести новые рестрикции против Белоруссии на фоне экстренной посадке рейса Raynair. Меры безопасности, принятые президентом Белоруссии, были названы "воздушным пиратством". Сам же Лукашенко отметил, что действовал в целях безопасности и сохранения жизни граждан после предупреждения Швейцарии о минировании ирландского борта.

После посадки самолета был задержан основатель запрещенного в республике Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.