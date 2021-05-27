«Аэрофлот» отменил запланированный на 28 мая рейс Москва-Вильнюс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская авиакомпания «Аэрофлот» на фоне заявлений Литвы о том, что страна не будет пускать летевшие через Белоруссию воздушные суда, отменила запланированный на завтрашний день рейс Москва-Вильнюс. Об этом в четверг, 27 мая, следует из онлайн-табло на официальном сайте перевозчика.

Самолет должен был лететь в Вильнюс из российской столицы 28 мая в 16:10 по московскому времени. Связана ли его отмена с ситуацией вокруг экстренной посадки в Белоруссии самолета Ryanair, неизвестно.

Напомним, что в минувший понедельник премьер-министр Литвы сообщил, что государство перестанет пропускать рейсы, пересекшие или планирующие пересечь белорусское воздушное пространство.

Напомним, накануне был отменен рейс AF1154 из Парижа в Москву, который должен был приземлиться в аэропорту Шереметьево. В самой компании не подтвердили версию о том, что на такой шаг Air France якобы пошла из-за того, что не смогла согласовать маршрут облета территории Белоруссии.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 27 мая, был отменен еще один рейс авиационной компании Air France из российской столицы в обход Белоруссии.