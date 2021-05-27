Дети Павла Дурова попали в список богатейших наследников России

На дочку и сына приходится по 8,6 млрд долларов на каждого Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дети основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова впервые попали в список богатейших наследников России по версии журнала Forbes.

У бизнесмена два ребенка – дочь и сын –, а его состояние оценивается в 17,2 млрд долларов. То есть, если бы дети Дурова делили наследство сейчас, на каждого из них пришлось бы по 8,6 млрд. В рейтинг богатейших наследников они попали сразу на шестую строчку.

Первое место в списке по-прежнему занимает единственный сын одного из владельцев «Лукойла» Вагита Алекперова (четвертый в российском сегменте Forbes) – Юсуф. На второй строчке Виктория Михельсон – дочь совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона (пятое место в Forbes), на третьей – Джахангир Махмудов, занимающий должность директора по трансформации компании УГМК, принадлежащей его отцу Искандеру Махмудову (19 место Forbes).

Напомнил, ранее Дуров обвинил Apple в порабощении пользователей гаджетов.

Сайт kp.ru писал, как Дуров стал главным богачом Дубая.