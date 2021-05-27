TikTok инвестирует 100 миллионов рублей в поддержку российских креаторов

TikTok инвестирует 100 млн рублей в поддержку российских креаторов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

TikTok собирается инвестировать 100 миллионов рублей в поддержку российских креаторов. Ведущая платформа для создания коротких видеороликов запускает Фонд вдохновляющих креаторов, впервые предоставляя им возможность монетизировать свой контент.

Отмечено, что авторы контента всегда были сердцем TikTok, делая платформу пространством для самовыражения и творчества. С 2019 года к платформе присоединились миллионы российских авторов.

Задача Фонд вдохновляющих креаторов - поддержать авторов контента, которые хотят вдохновлять других. С помощью Фонда пользователи платформы смогут получить вознаграждение за усилия, которые они прикладывают к созданию контента.

Чтобы стать участником программы, авторы контента должны быть старше 18 лет, регулярно публиковать интересный контент.

Отмечено, что темами контента могут быть видеоролики о кулинарии, фитнесе, моде и красоте, DIY и другие. Задача авторов, желающих принять участие в программе - разместить не менее 30 видеороликов за период два месяца, а минимальное совокупное количество просмотров всех роликов должно составить не менее 900 000.

Фонд станет доступен для участников программы уже в июне 2021 года. А в августе все авторы контента на платформе, соответствующие требованиям программы, смогут подать заявку на участие через специальную страницу в приложении TikTok.