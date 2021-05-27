Минприроды РФ: Ущерб от глобального потепления в Арктике составит 5 триллионов рублей к 2050 году Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ущерб от деградации многолетней мерзлоты в Арктике может составить не менее пяти триллионов рублей к 2050 году. Об этом в четверг, 27 мая, заявил глава российского министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов в ходе своего выступления на IX Невском международном экологическом конгрессе.

- Ученые из Московского государственного университета, Российской академии наук и Гидроспецгеологии в свою очередь посчитали и спрогнозировали вероятный ущерб от деградации мерзлоты к 2050 году. Он может составить не менее пяти триллионов рублей. К сожалению, утопические идеи о теплом Севере сегодня становятся реальностью. Вечная мерзлота перестала быть вечной, - сказал министр.

По оценкам специалистов, деградация мерзлоты по некоторым подсчетам составляет 23 процента причин отказов технических систем и 29 процентов потерь добычи углеводородов. При этом, уверен Александр Козлов, экономически развитые страны во многом будут определяться успехами развития топливно-энергетического комплекса и недропользования в Арктической зоне.