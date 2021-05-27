Президент Австрии: "Я не хочу, чтобы ЕС становился колонией США, Китая или России"

Ван дер Беллен отметил, что ЕС очень трудно иметь общую точку зрения на нашу внешнюю политику. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что ЕС необходима общая внешняя политика и улучшенная координация в сфере обороны, чтобы в будущем претендовать на роль важного игрока в мире, а не стать "колонией" мировых держав.

Он отметил, что ЕС мог бы быть важным игроком, но очень трудно иметь общую точку зрения на внешнюю политику.

"Президент Путин в ходе нашей беседы два года назад в Сочи обратил мое внимание на тот факт, что все 27 стран ЕС тратят на военные расходы в 3 или 4 раза больше, чем Россия. А я спросил "и кто кого боится?", - сказал Ван дер Беллен на панельной дискуссии с эстонской коллегой в Вене.

Австрийский лидер подчеркнул, что в перспективе ЕС нужно озаботиться внешней политикой и обороной.

"Я не хочу, чтобы мы становились колонией США или Китая, или России, или кого-либо еще. Мы европейцы и можем гордиться этим без высокомерия", - отметил президент.

Он добавил, что по прогнозу на 2030-2040, в мире будет четыре важных игрока - США, КНР, Россия и ЕС.