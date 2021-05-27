Папа Римский пошутил над бразильцами: "Вам нет спасения"

Папа Римский Франциск пошутил над бразильсками, что для них нет спасения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Папа Римский Франциск пошутил над двумя священнослужителями из Бразилии, которые обратились к нему с просьбой молиться за народ их страны. Видео беседы разместил у себя в Instagram бразильский священник Жоау Паулу Виктор.

- Вам нет спасения. Слишком много кашасы и мало молитв, — улыбнулся Папа Римский начертал пальцем крестное знамение на лбу одного из сановников.

Кашаса — это национальный крепкий алкогольный напиток, известный в некоторых странах как бразильский ром.

Каждую среду Франциск традиционно читает проповедь на площади Святого Петра в Риме и после этого подходит к верующим. Позже отец Карлос Энрике рассказал, что бразильские священнослужители во время прогулки несколько раз останавливались, чтобы посмеяться над шуткой Франциска.

Ранее Папа Римский Франциск осудил мафию, наживающуюся на пандемии коронавирусной инфекции за счет коррупционных преступлений. Он назвал подобные организации "структурами греха" и отметил, что они принимают "веру за идолопоклонничество".