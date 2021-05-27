Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолет норвежских военно-воздушных сил над Баренцевым морем.

- Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря, — говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.

Также отмечается, что сопровождение проводилось в соответствии с международными правилами. Государственная граница России пересечена не была.

Аналогичный случай произошел 26 мая 2021 года. Тогда МиГ-31 так же сопроводил в среду самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Государственные границы России не были нарушены.

Кроме того, в конце апреля российский истребитель МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем самолеты США и Норвегии. После разворота иностранных военных самолетов от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.